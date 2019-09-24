غضب محمد صلاح.. أول أزمات البدري في منتخب مصر





أصبح حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر أمام أول أزمة حقيقية بعد تولي قيادة المنتخب رسمياً، وهى الأزمة التى أثيرت خلال الساعات الماضية بعد غضب محمد صلاح من عدم إختياره من الممثلين المصرين في جائزة اللاعب الأفضل في العالم مما جعل اللاعب يحذف مسمي "لاعب منتخب مصر" من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ويترك فقط لاعب ليفربول الإنجليزى، مما يضع الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر واللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في أزمة بعد غضب نجم منتخب مصر محمد صلاح.





وكان حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر قد أعلن عن 5 محترفين لضمهم خلال المعسكر القادم والأول له في قيادة الفراعنة والذى سينطلق يوم 7 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.





وسيتحمل حسام البدري على عاتقه خلال الفترة القادمة الحديث مع محمد صلاح حول الفترة القادمة للمنتخب وإحتواء حزن اللاعب الدولي.





وقام محمد صلاح بالتعبير عن حبه وإعتزازه بمصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدما كتب :" مهما حاولوا يغيروا حبي ليكى ولناسك مش هيعرفوا".





وقام محمد صلاح بكتابة تلك التويتة عقب وقت قليل من حذف مسمي لاعب منتخب مصر من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بعد الأزكة التى حدثت خلال الساعات الأخيرة بعد قيام الصحفي الممثل عن مصر بإختيار ساديو مانى في المركز الأول وإعطاء صلاح المركز الثالث في التصويت وأيضاً بعد عدم إدراج قائد ومدرب منتخب مصر والذى صوتوا لصلاح ولكن بعد تأخر الاتحاد المصري لكرة القدم السابق فى إرسال التصويت للفيفا، تم عدم إدراج تصويتهم مما أثر على محمد صلاح في الترتيب وحصل اللاعب عي المركز الرابع خلف ليوميل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.