وزير الخارجية الأسبق: كلمة السيسي في الأمم المتحدة كانت شاملة ودقيقة (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت شاملة، وتناولت قضائيا بعينها من شأنها أن تؤثر على السلام الدولي تناولًا دقيقًا.





وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء،أن كلمة الرئيس السيسي كانت تتناسب مع المحفل الدولي الأهم في العالم كله، في ظل التوترات الحالية التي يواجه الإقليم، والأحدث غير المسبوقة التي لم نشهدها من قبل، وفي الظرف الذي يمر به العالم في المرحلة الحالية.





وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة مصر كانت تواجه كل هذه التوترات بمعالجة رصينة ودقيقة ومن شأنها أن تكون خارطة طريق للسلام الدولي خلال الفترة المقبل.





وأضاف "العرابي"، أن الرئيس السيسي طرح معادلة في منتهى الحكمة منذ توليه رئاسة الدولة وهي "الحق في الحياة.. الحق في التنمية"، وكان هذا المحفل المناسب الذي يضع فيه الرئيس السيسي المجتمع الدولي أمام الصورة الكاملة لمشكلة سد النهضة، متابعًا: "هناك قدرات معينة للمفاوض الإثيوبي في تضييع الوقت وتمييع الموقف"، لافتًا إلى أن طرح الرئيس السيسي للأزمة في هذا الشكل من شأنه حلحلة الأمور ودفعها إلى الأمام.



