مكرم محمد أحمد: كافة المصريين معهم ما يمكنهم من عيش حياة كريمة (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر لديها إمكانيات هائلة، والشعب المصري عرف طريقه، ولا يمكن أن ننسى الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الخمس سنوات الماضية.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المعاناة في مصر خفت حدتها، وكافة المواطنين معهم ما يمكنهم من عيش حياة كريمة، مضيفا أن هناك مصريين يجتهدون في العمل ويحسنون من أوضاعهم وهذا مؤشر كبير على وعيهم.





وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مستوى حياة الطبقات البسيطة يتحسن بشكل كبير، منوها بأن المصريين يجب أن يفطنوا أن تحسين حياتهم رهنا بإرادتهم، معتبرا أن حدة هجمة الإخوان على مصر هذه المرة أنهم تصوروا أنهم يستطيعون السيطرة على الوضع بالغش والكذب الذي يقدمونه على قنواتهم.





وأضاف "أحمد"، أن جماعة الإخوان يستهدفون تزييف الوعي المصري، متابعا أن كل الأكاذيب التي يروجها الإخوان أصبحت "نكت" للمصريين، مثل إعائهم سقوط شهيد في محافظة الإسكندرية، مشددا على أن الإخوان تستمد قوتها من تمويل تركيا وقطر لها.



