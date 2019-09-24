أول رد من مجدي عبد الغني على إتهامه بعدم دعم محمد صلاح في "THE BEST"

أكد مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعيه قدمت كل الدعم لنجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح مؤكداً إن دور الجمعيه يقتصر فقط علي تجميع الإستمارات بعد التصويت.

وجاء بيان جمعية اللاعبين المحترفين كالأتي :

نفى مجدى عبد الغنى، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن أنه لم يساند نجم مصر وليفربول محمد صلاح فى السباق على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأكد عبدالغنى، أن جمعية اللاعبين المحترفين في مصر قدمت كل الدعم لصلاح أثناء التصويت على الرغم من أن الجمعية ليس لها صوت وانما كل دورها يتمثل فى تلقى استمارات التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم، ويقوم اللاعبين فى الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبى الجمعية، مشيرًا إلى أن دور الجمعية يقتصر فقط على تجميع هذه الاستمارات بعد تصويت لاعبى الدورى الممتاز والممتاز ب وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل.

واختتم، أن أصوات اللاعبين المصريين هى من وضعت صلاح فى قائمه أفضل 50 لاعبًا فى العالم، أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائده يسأل عنها الجهة المسؤولة عن الاستمارات.

وأعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى انه تم فتح تحقيق في أزمة عدم إعتماد صوت مصر في إختيار اللاعب الأفضل في العالم والذى كان مرشح لها النجم المصري محمد صلاح.

وأثيرت خلال الساعات الماضية أزمة بعد غضب محمد صلاح من عدم إختياره من الممثلين المصرين في جائزة اللاعب الأفضل في العالم مما جعل اللاعب يحذف مسمي "لاعب منتخب مصر" من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ويترك فقط لاعب ليفربول الإنجليزى.

وجاء بيان اتحاد الكرة عقب الأزمة التى حدثت خلال الساعات الأخيرة، كالأتي :

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر،و أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت .

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.