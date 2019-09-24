يلا جول Shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون أون لاين ksa sports HD دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بجدة” ، مباراة بين نادى الأتحاد ونظيره نادى التعاون ، في الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين ، خاض نادى الاتحاد مباراة حتي الآن أمام فريق الهلال وخَسر بثلاث أهداف مقابل هدف ، حيث تكون هذه المباراة مؤجلة من يوم 31 أغسطس 2019 ، يسعي الفريقين اليوم لتحقيق نتائج جيدة وإيجابية من اجل تحسين ترتيبهم منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين 2019/2020.





وسوف ننقل لكم البث المباشر للمباراة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر في الأسبوع الثاني من الدوري السعودي , في تمام الساعه السابعة والربع بتوقيت القاهره على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة , يعرض على قناة السعودية الرياضية .





كل جديد عن موعد الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي اليوم في الأسبوع الثاني والتي ستكون في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والرابع بتوقيت الرياض . موعد مباراة الاتحاد والتعاون والان تعرف علي موعد مباراة الاتحاد والتعاون : المباراة الاتحاد ×التعاون البطولة الدوري السعودي الموعد 24/9/2019 التوقيت الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة قنوات العرض السعودية الرياضية.







