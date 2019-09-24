مرشح جديد لخلافة زيدان في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك مدير فني في الدوري الإنجليزي مرشح لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد إذا تمت إقالته من تدريب الملكي في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هو الهدف الأول بالنسبة لمسئولي ريال مدريد إذا قرروا الاستغناء عن خدمات المدير الفني الحالي للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.





وكشفت الصحيفة البريطانية أنه في الأونة الأخيرة انتشرت شائعات حول إمكانية رحيل زيدان عن الميرينجي بسبب سوء نتائج الفريق خاصة بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في أول جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو هو الخيار الأول المتداول على طاولة ريال مدريد إذا تم اتخاذ قرار بالتخلي عن زيدان من منصبه.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد أعرب عن رغبته في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني وانتشرت تقارير صحفية بهذا الشأن وألمحت أن بوكيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في الموسم الماضي لمدة خمس سنوات.





وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية هذا الشهر بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.