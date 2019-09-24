مرشح جديد لخلافة زيدان في ريال مدريد
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:41 م
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك مدير فني في الدوري الإنجليزي مرشح لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد إذا تمت إقالته من تدريب الملكي في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هو الهدف الأول بالنسبة لمسئولي ريال مدريد إذا قرروا الاستغناء عن خدمات المدير الفني الحالي للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنه في الأونة الأخيرة انتشرت شائعات حول إمكانية رحيل زيدان عن الميرينجي بسبب سوء نتائج الفريق خاصة بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في أول جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو هو الخيار الأول المتداول على طاولة ريال مدريد إذا تم اتخاذ قرار بالتخلي عن زيدان من منصبه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد أعرب عن رغبته في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني وانتشرت تقارير صحفية بهذا الشأن وألمحت أن بوكيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في الموسم الماضي لمدة خمس سنوات.
وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية هذا الشهر بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.
Advertisements
- كوفاسيتش على رادار توتنهام
- بوكيتينو بديل مورينيو في مانشستر يونايتد
- بعد مطالبة الجماهير برحيل زيدان.. الكشف عن المُرشح الأول لقيادة ريال مدريد
- مدرب مفاجيء مرشح لقيادة ريال مدريد
- أخبار ريال مدريد: مورينيو يعلق على خلافته لزيدان 6 أسباب أدت لانهيار الريال ومدرب عملاق على رادار بيريز لقيادة الملكي
- نجم ريال مدريد السابق مرشح لخلافة زيدان
- رد ناري من زيدان على تعيين مورينيو خلفا له في ريال مدريد
- جوزيه مورينيو يحرم ريال مدريد من الصفقة الكبرى
- أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تبتعد عن الملكي.. الأسطورة يقترب من قيادة الريال خلفا لـ"زيدان"
- هل يتخلى بوجبا عن حلمه بسبب مورينيو؟