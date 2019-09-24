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السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:39 م
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السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات
جانب من اللقاء
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء أسبانيا "بيدرو سانشيز".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، معرباً عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما ثمن السيد الرئيس التنسيق الوثيق بين البلدين والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سيادته في هذا الإطار أهمية استمرار وتفعيل آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

وأعرب رئيس وزراء أسبانيا من جانبه عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، معرباً عن حرص أسبانيا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.


السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات


كما أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن تطلع بلاده لمواصلة التشاور مع مصر إزاء سبل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها، في ضوء دور مصر المحوري كركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالتنسيق الحثيث المشترك وتبادل المعلومات ذات الصلة.
السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات
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