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هذه المباراة تحسم مصير فالفيردي مع برشلونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:32 م
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هذه المباراة تحسم مصير فالفيردي مع برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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يستعد فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مواجهة في غاية الأهمية، عندما يواجه فياريال، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ومن الجدير بالذكر أن برشلونة أياماً صعبة، لتراجع نتائج الفريق منذ بداية موسم 2019-2020، وهذا ما يجعل مواجهة فياريال تتحكم في مصير المدرب إرنيستو فالفيردي، الذي يبدو أن إدارة النادي الكتالوني بدأت ينفد صبرها بشأن بقائه.

وسوف تقام  المباراة ستقام على ملعب كامب نو، لكن فريق فياريال يقدم عروضاً رائعة من بداية الموسم، وحقق الفوز في آخر مباراتين،  كما بدأ موسمه  بالتعادل على أرضه مع غرناطة 4-4، قبل أن يخسر مباراته الوحيدة أمام ليفانتي 1-2، بينما تعادل أمام ريال مدريد 2-2، ثم حقق الفوز على ليجانيس 3-0، وبلد الوليد 2-0.
ويعيش "الأصفر" أفضل فتراته بحفاظه على شباكه نظيفة في آخر مباراتين، واحتلاله المركز السابع برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة أتلتيك بلباو وريال مدريد.

ومن المقرر أن يكون أبرز ما يهدد برشلونة امام فياريال هو ذكريات آخر مواجهة جمعته مع فياريال في الموسم الماضي، إذ تعادل الفريقين 4-4 بعد مباراة درامية، تقدم فيها البرسا 2-0، ثم أحرز صاحب الأرض 4 أهداف لتصبح النتيجة 4-2، قبل أن يحرز برشلونة هدفين في الوقت بدل الضائع وتنتهي المباراة بالتعادل 4-4.

وسوف يسعى البلاوجرنا لتجاوز الأزمة التي يعيشها بخسارته للمرة الثانية في "الليغا" على يد غرناطة 0-2، السبت الماضي، وقبلها التعثر في دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع بروسيا دورتموند سلبياً.

وفي سياق متصل، يحتل برشلونة، حامل لقب "الليا" المركز الثامن برصيد 7 نقاط، حصل عليها بالخسارة أمام أتلتيك بلباو 0-1، والفوز على ريال بيتيس 5-2، والتعادل مع أوساسونا 2-2، والفوز على فالنسيا 5-2، والخسارة من غرناطة 0-2.
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