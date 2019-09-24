وزير الخارجية الأمريكي يقود حملة لإدانة إيران

بعد إعلان لندن وباريس وبرلين دعمها لواشنطن في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على منشآت "أرامكو" السعودية، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باقي الدول إلى إدانة طهران.

بومبيو يقود حملة لإدانة إيرانبريطانيا وألمانيا وفرنسا تحمل إيران مسؤولية استهداف "أرامكو"

إيران تهاجم البيان البريطاني الألماني الفرنسي المتعلق بهجوم أرامكو

واعتبر بومبيو في تغريدة على "تويتر" أن إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمها للولايات المتحدة في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم، الذي استهدف "أرامكو" سيعزز الدبلوماسية وفرص السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحث كل الدول على الانضمام إلى إدانة أفعال إيران".

كذلك أعرب بومبيو عن شكر الولايات المتحدة لـ"أصدقائها المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على توضيحهم الجلي لمسؤولية إيران وحدها عن السلوك الحربي ضد المملكة العربية السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها تمثل أحد أكبر التهديدات للعالم، متعهدا بتشديد العقوبات ضد البلاد حتى تغير تصرفاتها.





حيث قال ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع دول أخرى، لكنها ستدافع عن مصالحها، مؤكدا في الوقت نفسه على قوة موقف بلاده تجاه إيران.





وفي رده على أسئلة الصحفيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث انطلقت أعمال الجمعية العامة في دروتها 74، أضاف ترامب: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران".





وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية مؤخرا بأسلحة إيرانية، فضلا عن تدخلات طهران المستمرة في شؤون المنطقة.





وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، من أن هجوما على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة". وقال: "لا نريد حربا لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في خريص وبقيق، في 14 من سبتمبر الجاري، تم بأسلحة إيرانية.





وأكد مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب اجتماع له برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين".





وأشار المجلس إلى أن الهجوم على منشأتي أرامكو يعد "عدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الوقت الذي تتهمه فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف منشآت "أرامكو" السعودية، نفت طهران هذه الاتهامات وقالت إن لا أساس لها من الصحة.