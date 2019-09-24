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ممثل مصر هاني دانيال يوضح سبب عدم تصويته لـ"محمد صلاح" في حفل The Best

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:25 م
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ممثل مصر هاني دانيال يوضح سبب عدم تصويته لـمحمد صلاح في حفل The Best
هاني دانيال
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وضح هاني دانيال، ممثل مصر في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 "ذا بيست The Best"، والتي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبب عدم تصويته لمحمد صلاح وتفضيل السنغالي ساديو ماني عليه والبرتغالي كريستيانو رونالدو في المركزين الأول والثاني، واختيار ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني في المركز الثالث.

واختيارات الإعلامي المصري هاني دانيال أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن نجم الفراعنة حل في المركز الرابع خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وزميله الهولندي فيرجيل فان ديك، وكريستيانو رونالدو على الترتيب.

يُذكر أن اختيار الأفضل حول العالم تم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

ورفض هاني دانيال، تحميله مسئولية تواجد محمد صلاح، في المركز الرابع في القائمة النهائية، حيث تحدث في تصريحات صحفية، قائلًا: "لاختيارات كانت في شهري يوليو وأغسطس، وفي تلك الفترة ماني كان في قمة عطائه مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا 2019، على عكس محمد صلاح الذي لم يوفق مع المنتخب المصري".

وتابع هاني دانيال: "الغريب أن هناك من يحملني المسؤولية لعدم وجود محمد صلاح بين اللاعبين الـ3 الأوائل، أين تصويت مدرب منتخب مصر وقائد الفريق، حتى في حالة اختيار محمد صلاح أولًا وليس ثالثًا، الترتيب لن يتغير، فالفرق بينه وبين رونالدو كبير واختيارات المدربين والإعلاميين أقل من اختياراتهم في العام الماضي".

ودافع هاني دانيال، عن نفسه مؤكدًا أنه اختار محمد صلاح، العام الماضي في المركز الأول قائلًا: "العام الماضي اخترت محمد صلاحأولًا ومودريتش ثانيًا، رغم أن نتائج مصر في كأس العالم لم تكن جيدة، لا يوجد أي موقف شخصي معه، على العكس أفتخر بما يقدمه".

وتابع هاني دانيال: "قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضًا تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصيًا هذا الأمر؟، اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام ووضعت مقارنات بين ميسي ورونالدو وفان دايك وصلاح وماني سواء مع الأندية أو المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب".

وصرح هاني دانيال: "صوتي لم يؤثر سلبًا على محمد صلاح كما يتصور البعض، الفارق بينه وبين كريستيانو 10% من إجمالي التصويت الخاص باللاعبين والمدربين والجماهير والإعلاميين وليس مجرد 10 نقاط، محمد صلاح لم يتواجد في تشكيل العام، وهذا ليس لي علاقة به أيضًا، اختيار تشكيل العام يكون من اختصاص جمعية اللاعبين المحترفين، وله طرق أخرى في عملية التصويت".

وشدد هاني دانيال: "لا يوجد موقف شخصي تجاه محمد صلاح، فقط وجدت أنه من الظلم تجاهل ما قدمه ماني طوال العام، لم أمنح صوتي لفان دايك رغم أن المزاج العام في صالحه وهو يستحق أيضًا، لماذا لم يتم الإشارة إلى أنني حجبت عنه نقاطي؟".

وأوضح هاني دانيال: "وجدت رسالة من أحد الاشخاص بأنني لم أصوت لمحمد صلاح بسبب الديانة، الأمر مضحك، أعتقد أن ماني مسلم أيضا، لا أضع تلك الأمور في حساباتي".

واختتم هاني دانيال حديثه، قائلًا: "هذا العام لم يكن موفقا بنفس القدر مع ناديه وكذلك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا".
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