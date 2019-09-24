السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى "الحد" من سلوك إيران العدائي

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أكّد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء تأكيد المملكة على استخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم على منشأتي نفط بريك وخريص اللذين تملكهما أرامكو السعودية في 14 سبتمبر.



وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في جدة.



وقال مجلس الوزراء أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في "الحد من سلوك إيران وسياساتها العدائية."



وأضاف، أن الهجوم على المنشآت النفطية يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وهو "هجوم غير مبرر على إمدادات الطاقة العالمية".



وأكد الوزراء أن المملكة العربية السعودية قررت الانضمام إلى التحالف الدولي الذي يهدف إلى حماية الملاحة البحرية وطرق الشحن لدعم الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة التهديدات التي تواجه التجارة العالمية وتأمين إمدادات الطاقة العالمية.



وأطلع الملك سلمان الوزراء على المناقشات التي أجراها يوم الاثنين مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.



كما أطلعهم على مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع الصين شي جين بينغ والاجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وشكر الملك سلمان المسؤولين على إدانتهم لهجوم المنشآت النفطية.



وعلاوة على ذلك، هنأ مجلس الوزراء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء والوزير على الإنجاز الكبير المتمثل في إعادة إمدادات النفط من المملكة إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجوم.



وأشادت بالجهود الهائلة التي بذلتها أرامكو للتغلب على الهجوم، مشيدةً باستجابتها السريعة لحالة الطوارئ وتفاني موظفيها.



وبمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة، أخبر الملك سلمان الحكومة بأن المملكة فخورة بوحدة أراضيها.



واستشهد بجهود المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود في توحيد المملكة، مضيفًا أن الوحدة استمرت بسبب تضامن شعبها.

