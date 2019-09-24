تحرير 75 مخالفة خلال حملة لرفع الإشغالات بمغاغة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.





قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 48 إزالة إدارية و27 محضر إشغال طريق، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات بصفة يومية لضبط الشوارع وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.









وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في إزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة في إطار الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.





قال وجدي زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة للقانون 119 لسنه 2008، وتم التحفظ على معدات البناء وتم تحرير محضر بالواقفة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.





وأضاف إن الوحدة المحلية تستمر في الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.





وفى سياق متصل، ضبطت الوحدة المحلية لمركز ملوي عددا من المخالفات التموينية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والأمن الصناعي والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين.





أوضح "وجدي زقزوق"، أن الحملة حررت 22 مخالفه للمخابز البلدية تنوعت بين نقص في الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، وعدم توافر الاشتراطات البيئية.





وأضاف انه تم إيقاف أعمال تشغيل مخبز بقرية جعوير التابعة للمركز لمدة شهر لوجود مخالفات متنوعة، مشيرًا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما تمكنت حملة تمونية بمركز ومدينة ملوى من تحرير 41 محضر للمخابز البلدية، وتنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وعدم احتفاظ بسجل الزيارات، كما تحرر محضرن جنح وذلك لتجميع ٢٠٠ كجم دقيق.





وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة التموينية أسفرت عن تحرير 50 محضرا تموينيا متنوعا شملت، قضايا إنتاج نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيشى، عدم الاحتفاظ بميزان حساس، عدم الاحتفاظ بماكينة صرف خبز، وتم تحويل الأمر للنيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات التفتيشية على مستوى مراكز المنيا، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا؛ لمنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ على صحته.



