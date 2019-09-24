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إيقاف لاعب المصري مباراتين بالدوري بسبب الطرد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:06 م
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إيقاف لاعب المصري مباراتين بالدوري بسبب الطرد
ايزي ايميكا لاعب المصري
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محمد الصو
 
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي؛ إيقاف النيجيري إيزي إيميكا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمدة مباراتين بالدوري المصري الممتاز.

وجاء إيقاف إيميكا؛ بسبب تلقيه الكارت الأحمر المباشر في مباراة فريقه ﻻمام حرس الحدود بالجولة الأولى من الدوري والتي أقيمت أول أمس الأحد على ستاد الجيش بالسويس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور؛ رفضت فكرة إيقاف الحكم طارق مجدي، عقب اللقاء الذي أداره بين حرس الحدود ونظيره المصري البورسعيدي؛ بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأكدت لجنة الحكام أن طارق مجدي لم يقع في أخطاء أثرت على المباراة بشكل مباشر، مناشدة الجميع بضرورة مساندة الحكام في الفترة الحالية من أجل تطوير المستوى.

واعترض محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري، على قرارات الحكم بعد أن قام بطرد لاعب من الفريق البورسعيدي؛ بأول 10 دقائق من عمر المباراة وهو ما أثر على الفريق خلال المواجهة؛ مطالبا بعدم إسناد أي مباريات لفريقه لنفس الحكم وإيقافه بسبب الأخطاء المتكررة.

وأشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدي؛ خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود، في مباراة الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

ونال إيميكا البطاقة الحمراء بشكل مباشر من الحكم طارق مجدي، بعد تدخل قوي وعنيف ضد لاعب الحرس؛ بالدقيقة العاشرة من المباراة.

وكان المصري البورسعيدي؛ حقق تعادلا إيجابيا أمام حرس الحدود؛ بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
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