محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي

دمياط وبورسعيد، حيث فوجئ الاهالي باصطدام المركبين.



تم اخطار قوات الإنقاذ البحري وشرطة النجدة وقوات حرس الحدود، وتم إرسال لانشات للتعامل وتم إخراج طاقم المركب، سالمين دون حدوث وفيات او حالات غرق وتم اخطار قوات الإسعاف لإنقاذ المصابين، ونقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج وتبين انه لا يوجد بينهم حالات خطرة.



كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، واخذ أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة واستبيان ما حدث وأسباب الاصطدام.



قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب بدمياط، أنه تم إنهاء أزمة ٨ مراكب صيد من مدينة عزبة البرج وقرى كفر حميدو والشيخ ضرغام اخترقت خط الحظر البحري المحدد بمنطقة سيناء.



وأضاف داود في تصريحات له، أنه تم الإفراج عنهم من ميناء العريش البحري وهم في طريقهم الآن الي بوغاز عزبة البرج.



وأسماء المراكب التى كانت محتجزة هي الحوت درويش ونور رضا والحاج بركات والهلال، وابو خالد حميدو ويوسف يس، ومحمد هاشم وعمر النيل.



يذكر انه سبق وأن أعلن داود حل أزمة ١٤ مركب محتجزة بميناء العريش من اسبوعين، وهم في طريقهم الي بوغاز عزبة البرج، حيث غادرت المراكب ميناء العريش الي بوغاز عزبة البرج.



وكانت اسماء المراكب المحتجزة وقتها هم الريس محمد حسن، وابو خالد فتحى، والعدل نعمة، واحمد المتوكل على الله، وشهيد الفجر، وابو حامد، والحاج على عبد العزيز، والحاج محمود مايلو، ومحمود شعبان، ومحمد طارق، والحلوة شيماء، ومحمد رمضان الدمياطي، وبركة النبى الغالى، ولامير محمد مدحت.



يذكر أن المراكب كانت محتجزة وتم التدخل للافراج عنهم واخطار محافظ دمياط بالواقعة للتدخل فيها.





وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام من مجموع ٢١٣ درجة إلى مجموع ٢١٠ درجة فى جميع إدارات المحافظة، والذى يصل عدد الطلاب المنتظر قبولهم للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم.وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن موافقة محافظ دمياط جاءت تحقيقا لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى، مؤكدا أن كل إدارة تعليمية ستقوم بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها.وفي سياق آخر، اصطدمت مركب صيد من محافظة دمياط تدعي مركب الأمير بمركب تجاري اخر، اليوم الثلاثاء في المنطقة ما بين محافظتي