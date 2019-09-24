الليلة.. 'مصر النهاردة' يقدم تغطية خاصة لمشاركة السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:03 م
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ميسون أبو الحسن
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يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة علة شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقائه كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتي ستتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية.
ويقدم ضيوف الحلقة رؤية تحليلية لكلمة الرئيس، وللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، وذلك على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات.
وتستضيف الحلقة إيهاب عمر الكاتب الصحفي بالأهرام، والمتخصص في الشؤون الدولية إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمود زكريا محمود إبراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ويقدم البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
ويقدم ضيوف الحلقة رؤية تحليلية لكلمة الرئيس، وللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، وذلك على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات.
وتستضيف الحلقة إيهاب عمر الكاتب الصحفي بالأهرام، والمتخصص في الشؤون الدولية إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمود زكريا محمود إبراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ويقدم البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
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