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محمد صلاح يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:01 م
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محمد صلاح يتصدر تريند تويتر
محمد صلاح
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علي نبوي
 
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احتل المصري محمد صلاح التريند الأول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بشأن عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام.

وحرص المغردون على توجيه عدة رسائل إلى لاعب ليفربول معلنون تضامنهم معهم حيث قال أحدهم :"وجودك بين كبار اللعبه فى. العالم.  شرف. لينا كلنا  كمصريين  بغض النظر عن. ما فعله. ممثل. الاعلام. المصرى. فى. التصويت  استمر. يا. مو صلاح  وان. شاء الله. 2020 انت. الأفضل. فى العالم".

فيما قال المعلق الرياضي بلال علام :"ومهما هايقولوا وهايعيدوا لم يأتي في تاريخ كرة مصر ، القديم والحديث
مثل محمد صلاح بل المفروض نسجل تلك الفترة في حياتنا وتاريخنا بمسمى "حُقبة" محمد صلاح التاريخية شاء من شاء .. وأبى من أبى".

أما أخر فغرد قائلا :"هتفضل الأفضل يا صلاح مهما حاولوا يعملوا ربنا يحميك يا ابني ويزيدك".

وكان  الاتحاد الدولي لكرة القدم  قد أعلن في وقت سابق أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو".

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