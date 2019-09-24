نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 24/9/2019

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".





تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل الإجتماع الدوري لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات تشير إلى استمرار تخفيض أسعار الفائدة تماشيًا مع تحسن أداء الاقتصاد بشكل عام، واتجاه البنوك المركزية العالمية لتيسير السياسة النقدية.





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الثلاثاء 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.





كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حول عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها حديثاً خلال شهر يوليو الماضى، ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر إلى 2160 شركة، مقارنة بـ 1743 شركة فى يوليو 2018، وذلك بعد صدور موافقات هيئة الاستثمار بتأسيسها.





إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، جلسة منتصف الأسبوع ، علي تراجع حاد لمؤشراتها لتواصل البورصة تراجعها الدامي للجلسة الثالثة علي التوالي ، مضغوطة بمبيعات الأجانب والتي وصلت الي 776.8 مليار جنيه ، وخسر رأس المال السوقي نحو 21.9 مليار جنيه ليغلق عند 672.2 مليار جنيه .





شهدت أسعار الذهب في السوق المحلى حالة من الارتفاع في سوق الصاغة 24-9-2019، ووصلت قيمة الارتفاع جنيها واحدا في مختلف العيارات وجاءت الاسعار بعد التحديثات الاخيرة على النحو التالى:





أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.















