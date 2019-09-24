ترامب يؤكد مواصلة العقوبات على إيران بسبب هجومها على أرامكو

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن

النظام في إيران

قمعي ويرفض السلام، معلنا عزم

بلاده مواصلة فرض العقوبات على إيران بعد هجوم أرامكو وبسبب سلوكها في المنطقة.

وقال ترامب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 74: "بعد انسحابنا من الاتفاق النووي فرضنا عقوبات صارمة على إيران".





وقال ترامب إن العالم يشهد انقساما بين من يتعطش للسيطرة وبين الأمم التي تريد سيادتها، وأن على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها.





وأضاف ترامب، أن بلاده أصبحت أقوى دولة بالعالم، معربا عن أمله في "ألا نستخدم قوتنا ضد آخرين ".

وأوضح أن النظام القمعي في طهران يرفض السلام ، لافتا إلى ان إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة النووية التي بدد موارد بلاده بحثاً عنها.

وأشار ترامب إلى أن الشعب الإيراني يستحق نظامًا يحسن من أوضاعه ولا ينهب موارده.

وأكد أن على كل دول العالم أن تلتزم بمجابهة إيران، مشيرا إلى أن "وحدها الدول غير المسؤولة هي من تساند تعطش النظام الإيراني للدماء".

كما شدد ترامب على كوريا الشمالية أن تنزع أسلحتها النووية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل مع حلفائها لتحقيق السلام في أفغانستان رغم اعتداءات حركة طالبان المستمرة.

وعلى الصعيد التجاري، أعرب عن رغبة بلاده تحسين الميزان التجاري ليكون عادلا للجميع ، معلنا عن استعداد واشنطن لعقد اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا.

وألمح إلى أن الصين تخلت عن احترام وعودها والتزامتها الدولية، كاشفا عن عقده اتفاقً تجاريً مع اليابان غدًا.

وفي السياق ذاته، وجه الشكر للرئيس المكسيكي على تعاونه في وقف سيل المهاجرين غير الشرعيين عند حدودنا الجنوبية، فيما هاجم فنزويلا قائلا "(نيكولاس) مادورو ليس إلا دمية في يد الكوبيين".

وتابع أن "الكوبيين ينهبون ثروات فنزويلا النفطية من أجل الحفاظ على الأنظمة الشيوعية".







