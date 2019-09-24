البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين واشنطن وبكين عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على عقد محادثات تجارية مع الصين بعد أسبوعين.

وذكر تقرير صحفي أن الصين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 75 نقطة إلى 27022.3 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3000 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً8143.1 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 98.523.

وأغلقت البورصة الأمريكية على تباين بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع استمرار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتسجيل النشاط الصناعي في ألمانيا سجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية كما فقد القطاع الخدمي زخم التوسع، ليتحول النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص إلى الانكماش لأول مرة في 6 سنوات ونصف.





وسجل الأداء الصناعي لمنطقة اليورو أدنى قراءة في نحو 7 سنوات في حين أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة صعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر.





وفي الوقت نفسه، ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية سانت لويس أن المركزي الأمريكي قد يكون بحاجة لتنفيذ خفض إضافي في معدل الفائدة من أجل موازنة المخاطر السلبية على الوضع الاقتصادي.





وعلى الصعيد التجاري، لا تزال الأنظار موجهة نحو أكبر اقتصادين حول العالم، وسط ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن ألغى الوفد التجاري الصيني زيارته لمزارع أمريكية وبالتزامن مع تقارير تفيد بأن بكين تشتري فول الصويا من واشنطن.





ومع ذلك أشار الجانب الصيني اليوم إلى أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية في المحادثات التجارية التي عقدت في الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين.





وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة أو ما يعادل 15 نقطة تقريباً ليغلق عند مستوى 26950 نقطة.





في حين استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً عند 2991.8 نقطة في حين أن مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي فانخفض بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 8112.5 نقطة.



