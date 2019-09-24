السكة الحديد: حريق قطار المنيا اليوم امتد لعربتي قطار خردة فارغتين

نفت هيئة سكك حديد مصر، ما تداولته بعض المواقع بشأن نشوب حريق قطار المنيا اليوم خط القاهرة / السد العالي.



وأكدت السكة الحديد بيان، أمس الإثنين، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا، بعيدًا عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدًا عن المحطة وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا توجد خسائر مادية أو إصابات، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود اندلع بحشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية، بمحطة قطارات مدينة المنيا.

انتقل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، ونجحوا في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق الذي لم ينجم عنه أي إصابات بشرية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد مخلوف، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا، وبقيادة المقدم مصطفى دعبس رئيس قسم الإطفاء، والمقدم خالد عبد الحليم والرائد محمود الحسيني، والرائد أحمد أبو الفتوح ضباط بالحماية المدنية و6 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، الذي امتد على نحو 200 متر بين قريتي دماريس والبرجاية.

واشارت التحريات إلى أن سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة، وجار رصد الخسائر وتحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة للتأكد من أسباب وملابسات نشوب الحريق.



وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها إثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.