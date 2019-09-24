عاجل.. السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي بالأمم المتحدة

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مقر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، بصفته رئيسا لمصر، ورئيسا للاتحاد الأفريقي.





هذا وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك منذ مطلع الأسبوع الجاري، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان له نشاط مكثف على هامش مشاركته بتلك الاجتماعات حيث التقى بعدد من المسئولين كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء بلجيكا، فضلا على اجتماعه مع رؤساء نحو 50 شركة أمريكية كبرى.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال القمة الثنائية المنعقدة بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي قائد عظيم، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاء ثنائي مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.





واطمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء كبرى الشركات، على حل ما يواجهونه من عقبات تعوق استثمارهم في مصر، عارضا عليهم الفرص الاستثمارية المختلفة في مصر، موضحًا لهم كافة الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حل العقبات التي توجه المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار.



