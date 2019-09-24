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مفاجأة.. تريزيجيه يدعم محمد صلاح بعد واقعة The Best

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:49 م
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مفاجأة.. تريزيجيه يدعم محمد صلاح بعد واقعة The Best
صلاح وتريزيجيه
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علي نبوي
 
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علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي على عدم اختيار زميله محمد صلاح أفضل لاعبًا في العالم لعام ٢٠١٩.

 

ونشر تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل :"تويتر" صورة له مع محمد صلاح خلال إحدى المباريات لمنتخب مصر وغرد قائلًا :"ستظل دائمًا الأفضل".

 

وظهرت أزمة في الساعات الأخيرة بعدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا".

 

ونجح ليونيل ميسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي في حفل The best بالأمس.

 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

 

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو.

 

مفاجأة.. تريزيجيه يدعم محمد صلاح بعد واقعة The Best
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