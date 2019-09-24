إلى مقاول التحريض محمد علي| عمرو دياب "هضبة" لن يكسرها الحاقدين

عقب سلسلة الفيديوهات التي بثها الممثل المغمور والمقاول" محمد علي" من أجل إحداث الفتنة بين المصريين، ودعم محاولات التخريب لزعزعة أمن واستقرار البلاد، بدأت اللعبة السياسية في إتخاذ منعطف جديد، وخاصة أنه استخدم "الفقر" كسلاح مؤثر من أجل الوصول للمواطنين، ولكنه هذة المرة بدأ في توجيه ضربات جديدة بنفس السلاح ولكن لنجوم الفن، واختص بالذكر كبار النجوم على مدى الثلاثين عام الماضي، وخاصة الهضبة "عمرو دياب"، من أجل شحن الجمهور ضد نجوم الفن.





حفلات العالميين في مصر

في البداية استشهد الفنان المغمور بالتعاقدات التي أبرمها عدد من نجوم الفن البارزين، مع أحد الوزراء بالمملكة العربية السعودية، مدعياً أن ذلك يعد إهانة كبرى لمصر، ولكن بالنظر إلى الأمر لا نصل لإجابة في العيب على إحياء الفنانين حفلات غنائية ضخمة خارج مصر؟! فكبار النجوم العالميين يفعلون ذلك، وكان أخرهم النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" التي أحيت حفل غنائي عالمي في الساحل الشمالي في مصر الشهر الماضي.





ترجمة أغاني الهضبة

ندرك جيداً أن "المقاول" ممثل مغمور فشل في تحقيق حلمه في التمثيل، حتى بعد محاولة شرائه بالأموال فشل أيضاً، بل أهانه الجمهور حينها ولم يفلح، لهذا يحاول حالياً تشويه صورة النجوم الكبار أمام المصريين، ولكن محاولاته المستميته لن تفلح هذة المرة، فالهضبة واحداً من أشهر المطربيين فى الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وترجمت العديد من أغانيه إلى لغات كثيرة أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية واليونانية والفرنسية.





كما تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة وابتكر نوعا جديدا من الموسيقى والأغاني، وظل منذ سنوات يحتل المكانة الأولى في الشرق الأوسط.





ضرائب الدولة

ويهاجم الممثل الفاشل في الفيديو، تعاقد عمرو دياب مع وزير هيئة الترفيه السعودية، وهو لا يعي أن أجور الفنانين يدفعون منها ضرائب للدولة تدخل في الخزينة وتخدم المشاريع الجارية، ما يساهم في خدمة المواطن، حتى أن دياب دفع مؤخراً 2 مليون جنية كضريبة على حفلاته وفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية.





منتج فني يقيمه الجمهور

بجانب أن عمرو دياب قدم للجمهور منتج فني محترم، من حقه العمل مع من يحب، ويقدم منتج يقيمه الجمهور، والأمر ذاته يسير على كافة الملحنين والشعراء بما فيهم تركي آل الشيخ الذي تعاون معه دياب مؤخراً، كما أن تركي آل الشيخ شاعر مثل عشرات الشعراء والملحنين على الساحة، وغنى له العديد من الفنانين أخرهم الفنان محمد حماقي، فهل هذا يعيبهم!





وفي الفيديو أيضاً، استخدم الفنان الفاشل وتر شراء السعودية للفنانين متناسياً تاريخ الفنان عمرو دياب الذي تعاقد مع شركات غنائية كبرى مثل "روتانا" التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، بجانب أن زوجته السابقة كانت تحمل الجنسية السعودية.





بجانب أن طرح فكرة شراء السعودية للفنانين مقابل مئة أو مئتين مليون جنيهًا، وهو رقم في الحقيقة قد يكون أقل بكثير مما حققه عمرو في مشواره الفني الممتد لثلاثين عامًا، نال خلالها العديد من الجوائز العالمية، والفنان الوحيد في الشرق الأوسط الذي دخل موسوعة "جينيس" لنجاحاته الكبيرة ، وأحيا خلال مشواره مئات الحفلات الناجحة حول العالم.





الموهبة الفريدة تبقى النجم فوق عرشه

ناهيك عن أن الممثل المغمور الذي فشل في التمثيل حتى بالمال، تناسى دائماً ان الموهبة هي من تنجح الأفراد، فلو لم يولد دياب بموهبته الغنائية منذ الصغر لما استمر حتى الآن، وظل على عرش القمة الغنائية، بجانب أن دياب من الفنانين القليلين الذين يفهمون السوق جيداً ومتطلباته، ويعمل دائماً على ضخ الدماء الجديدة في نغماته فيصل للجمهور مباشرة.







