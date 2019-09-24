اعتذار واجب للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:47 م
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تؤكد جريدة "الفجـر" احترامها للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، واعتزازها به، في كل المناصب التي يتولاها.
وتأسف الجريدة لنشر تقرير يحتوي على معلومات مغلوطة، وتؤكد أنها تفتح أبوابها أمام تصحيح تلك المعلومات، والتزامها بحق الرد له، وتوضيح الحقيقة التي يراها صحيحة.
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