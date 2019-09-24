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"العثيمين" يرأس وفد التعاون الإسلامي في اجتماعات الأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:34 م
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العثيمين يرأس وفد التعاون الإسلامي في اجتماعات الأمم المتحدة
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
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الفجر السعودي
 
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ترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفد المنظمة في الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء. 

وكان العثيمين التقى أمس الإثنين، في مدينة نيويورك، رئيسة وزراء النرويج السيدة إرنا سولبرغ، حيث بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب. 

والتقى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مدينة نيويورك أمس، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNOAC، ميغيل انخيل موراتينوس.


واستعرض الجانبان سُبل بناء شراكة تجمع المنظمة والتحالف لتنفيذ برامج ومشاريع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تمكين المرأة والشباب، ومواجهة التطرف والإسلاموفوبيا.


وتم خلال اللقاء الاتفاق على مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة وتحالف الحضارات بما يضمن تفعيل بنودها وبناء مستويات أفضل من التعاون المشترك، كما أكد الجانبان أيضاً على أهمية إجراء مباحثات دورية في كل من مقري المنظمتين في جدة ونيويورك.

وتعقد الأمانة العامة خلال الفترة 23 ــ 27 سبتمبر 2019، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددا من الفعاليات والاجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، يأتي في مقدمتها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتتصدر جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الأوضاع الراهنة في فلسطين والقدس الشريف، جامو وكشمير، أقلية الروهينجيا، اعتداء أرمينيا على أراضي أذربيجان، اليمن، سيراليون، مالي والساحل، البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى قضايا السلام والحوار والمسلمين في أوروبا.

كما تتطرق اجتماعات المنظمة إلى مناقشة قضايا الشباب والأسرة والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان.


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