رئيس الوزراء السوداني يلتقي مسؤولين أمميين في نيويورك

التقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاءفي نييورك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اخيم شتاينر، ضمن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74.





وقال حمدوك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه بحث مع شتاينر الأولويات، التحديات، الفرص و الشراكة الإستراتيجية للسودان خلال الفترة الانتقالية.





وفي السياق، أعلن حمدوك أنه أجرى حوارا مهما حول الأمن الغذائي ومستقبل الأطفال في السودان مع رئيس برنامج الغذاء العالمي الذي اعتبر أن برنامج الغذاء العالمي شريك أصيل للسودان.







وفي إطار لقاءاته الدبلوماسية، بحث رئيس الوزراء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات المختلفة.



وجدد حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين،معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والأزدهار، وفقاً يصحيفة "سونا".

من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء دعم الإمارات للسودان في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.

وكانت قد كشف حمدوك، اليوم في وقت سابق، أجندة وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تصدرتها قضايا السلام، ورفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية، وملف الديون.

وقاد رئيس الوزراء السوداني، السبت، وفد السودان إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74، وسيلقي خطاب البلاد أمام الجمعية العامة، الجمعة المقبل.

ووفق منشور لحمدوك عن ”رحلة نيويورك“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، فإن الزيارة ستتضمن إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع الزعماء وقادة الدول، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية، وتطرق لقضايا السلام في السودان، وملف حقوق الإنسان، وإعفاء الديون البالغة 51 مليار دولار، وإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي.

وبالإضافة إلى المفات الخمس، من المقرر أن يلتقي ”حمدوك“ الجالية السودانية في نيويورك لشرح التطورات التي تشهدها البلاد، فضلًا عن الوقوف على أوضاع الجالية.

ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية، الخروج من عزلة البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي بفعل سياسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.



