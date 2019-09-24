ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر من "تويتر"

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:42 م
Advertisements
عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر من تويتر
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

حرص اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، وذلك عقب الأزمة الأخيرة بشأن عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، وجاءت هذة الكلمات مع صورة له بقميص المنتخب المصري.

 

ونجح ليونيل ميسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي في حفل The best بالأمس.

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو.

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر من "تويتر"
Advertisements
طباعة
المزيد عن: منتخب مصري مصر محمد صلاح رياضة اول رد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status