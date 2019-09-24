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عاجل.. السجن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية بقبرص

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:38 م
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عاجل.. السجن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية بقبرص
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد للمتهم سيف الدين مصطفي؛ لاتهامه بخطف  الطائرة المصرية إلي قبرص.

صدر القرار بعضوية المستشارين حسام محمد حسن، والمستشار عبد الكريم شامخ، وسكرتير الجلسة  أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية رقم 720 لسنة  2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، حين تعرضت طائرة من طراز "إيرباص 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية  إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وافراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

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