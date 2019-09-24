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اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:32 م
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اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
عروض اولاد رجب شهر سبتمبر
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 تخفيضات اولاد رجب
تنشر سلاسل محلات اولاد رجب على مستوى الجمهورية العددي من التخفيضات والحخصومات على الكثير من السلع التى يحتاج إليها المواطن في حياته اليومين بالاضافة غلى الادوات المنزلية والملابس والسلع الترفيهية والعاب الاطفال وغيرها وننشر من خلال ما يلي كتالوج عروض سلاسل محلات اولاد رجب في جميع الفروع على مستوى الجمهورية وجاءت على النحو التالي:


اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019

عروض اولاد رجب على منتجات الالبان واللحوم المجمدة
شملت عروض وتخفيضات سلاسل محلات اولاد رجب على منتجات الالبان جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة ,  و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز أخبار مصر.


اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
اقوى خصومات اولاد رجب خلال شهر سبتمبر 2019
كما شملت العرضو (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع , سمك بوريد وكذلك جمبري وسط و طقم جاتوه زجاج اندونيسي وطقم ندير مستطيل برازيلي، ذاك بالاضافة إلى ديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري).

عروض اولاد رجب على الاسماك واللحوم 
من اهم العروض التىجاءت على الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
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