عروض كارفور مصر سبتمبر 2019
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
عروض كارفور مصر
تقدم سلاسل هايبر ماركت كارفور العددي من الخصومات على الكثير من المنتتجات واللسع التى يحتاج إليها المواطن المصري في كافة منافذه وفروعه وننشر من خلال مايلي أهم العروض والخصومات التى شملها كتالوج عروض كارفور خلال الفترة الحالية، بالاضافة إلى صور العروض والخصومات وجاءت على النحو التالى:
تخفيضات كارفور سبتمبر 2019
تضمنت عروض كارفور بمناسبة المدارس هى شنط المدارس والأدوات المكتبية من اقلام وكراسات وكشاكيل وكراسات رسم والوان بمناسبة العودة إلى المدارس، ومن أهم تلك العروض شنط مدرسية تبدأ من سعر 100 جنيه ولانش بوكس من سعر 8 جنيهات، ومقلمة بداية من سعر 18 جنيه، وسعر ألوان المياه بداية من 30 جنيه).
خصومات كارفور السلع والادوات المنزلية
قدم "كارفور" خصومات بقيمة 80 جنيه على جهاز خلاط مولينكس بقيمة 80 جنيه ليصل سعرة إلى 399 جنيه، وبلغت الخصومات على خلاط كينوود نحو 600 جنيه ليصل سعرة إلى 2599 جنيه، وبلغ سعر جهاز " ميكروويف فريش" نحو 1999 جنيه بدلًا من 2499 جنيه بخم بلغ 500 جنيه، وحصل غالية مياة فرست على خصم وصل إلى 23% ليصبح سعرها نحو 229 جنيه مقابل 299 جنيه قبل الخصم، وتضمنت العروض ايضا سعر شاشة إل إي دي 32 بوصة ماركة "التر"نحو 2249 جنيه بخصم بلغ 100 جنيه مقابل 22349 قبل الخصم، وبلغ سعر شاشة " تورندو" 32 بوصة في عروض كارفور نحو 2299 جنيه بخصم بلغ 300 جنيه، وسجل سعر شاشة " فليبس" 40 بوصة نحو 4299 جنيه مقارنة 4799 جنيه قبل الخصم، وبغلت الخصم على سعر شاشة" سامسونج" 49 بوصة نحو 300 جنيه ليصل سعرها إلى 6999 جنيه.
عروض كارفور على اللحوم والدواجن
سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
كارفور السعودية وعروض العيد الوطنى
قدم كارفور السعودية عروض وتخفضيات كبيرة بمناسبة يوم العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية 89، كما احتفل كارفور السعودية بيوم العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية، وتقدم سلاسل محلات كارفور العديد من العروض على الكثير من المنتجات خلال فترة الاحتفال بالعيد الوطنى.
Advertisements