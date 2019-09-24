خبير : مسلسل الهبوط العنيف بالبورصة مستمر دون تدخل المسؤلين

قال أيمن فودة خبير أسواق المال أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية قد إختتمت تداولات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف الاسبوع على تراجع جماعى ، مصحوبا بأحجام سيولة مرتفعة ، لينهى الرئيسى عند 13170.2 نقطة ، بتراجع 582.99 نقطة ، بنسبة هبوط 4.24% ، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 16.79 نقطة بنسبة هبوط 3.36 % منهيا عند 483.14 نقطة.

وأوضح فودة من خلال تصريح خاص ل"فجر " أنه إستمراراً لمسلسل الهبوط العنيف بالبورصة منذ بداية الاسبوع ، دون اى تدخلات من مسئولى البورصة، و هيئة الرقابة المالية، لمطمئنة المتعاملين، وذلك لإنهاء حالة الفزع المسيطرة علي التعاملات دون مبرر حقيقي ينعكس بهذه السلبية و التخلص من الأسهم بأبخس الاسعار.





وأشار الي أنه ، جاء ذلك فى ظل قيم تداولات تخطت الـ 1.070 مليار جنيه ، بأحجام تداول 308 مليون سهم ، بضغط من مبعيات المستثمرين الاجانب مقابل شراء انتقائى من المؤسسات المصرية والعربية ، ليسجل راس المال السوقى تراجعا ب 21.830 مليار جنيه مسجلا 672.280 مليار جنيه بنهاية تداولات جلسة منتصف الاسبوع .





من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم اليوم الثلاثاء علي تراجع حاد لمؤشراتها لتواصل التراجع الدامي للجلسة الثالثة علي التوالي مضغوطة بمبيعات الأجانب والتي وصلت الي 776.8 مليار جنيه ، وخسر رأس المال السوقي نحو 21.9 مليار جنيه ليغلق عند 672.2 مليار جنيه .

وعن أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم نجد أنه قد تراجع مؤشر "EGX30" الرئيسى بنسبة كبيرة وصلت الي 4.24% ليصل إلى 13,170.2 نقطة، وتابعه "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.36 إلى 483.14 نقطة، وتلاهم مؤشر «"EGX100"الأوسع نطاقا بنسبة %3.07إلى 1,293.6 نقطة. تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 304,6 مليون ورقة مالية بقيمة . مليار ، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 173 شركة، وارتفعت أسهم 5 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 140 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



ومالت صافى تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 776.8 مليون جنيه، ، فيما مالت صافى تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 747,3 مليون جنيه 27.4 علي التوالي .



