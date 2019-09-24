كيف يؤثر الآباء على نمو أبنائهم؟



3. الآباء المعتدلون يربون أطفالًا متوازنين: الآباء المعتدلون هم الذين يضعون قواعد صارمة ويكونون في نفس الوقت دبلوماسيين. ينتج عن أسلوب الأبوة هذا عادةً ابناء يتوافقون مع القواعد ويثقون بأنفسهم في الوقت نفسه.

4. يقوم الأبوان المتسامحون بتربية متمردين بتقدير ذاتي عالي: إن الوالد المتاح دائمًا والذي يهتم بطفله ولكن في نفس الوقت ليس له طلبات ينشأ ثوار يتمتعون باحترام عالي للذات. لأن الطفل لم يتعلم كيف يتوافق مع القواعد، فإنه عادة ما يكره أن يقوم شخص ما بفرض قواعد عليه

5. يقوم الأهل المهملون بتربية أطفال يعانون من تدني احترام الذات وو يكون أدائهم سيئًا في جميع المهام: الآباء والأمهات الذين يهملون أطفالهم يشعرون أنهم لا يستحقون، وفي الوقت نفسه يفشل الطفل في تعلم كيفية الأداء الجيد في أنشطة الحياة.



كان هذا مجرد مثال للتأثيرات الرهيبة التي يمكن أن يحدثها أسلوب التربية الخاطئ على الطفل. إذا كنت ابا او اما، فاحرص بشكل خاص على الطريقة التي تتعامل بها مع أطفالك إذا كنت تريد أن يكونوا بصحة عقلية جيدة.



3. الآباء المعتدلون يربون أطفالًا متوازنين: الآباء المعتدلون هم الذين يضعون قواعد صارمة ويكونون في نفس الوقت دبلوماسيين. ينتج عن أسلوب الأبوة هذا عادةً ابناء يتوافقون مع القواعد ويثقون بأنفسهم في الوقت نفسه.4. يقوم الأبوان المتسامحون بتربية متمردين بتقدير ذاتي عالي: إن الوالد المتاح دائمًا والذي يهتم بطفله ولكن في نفس الوقت ليس له طلبات ينشأ ثوار يتمتعون باحترام عالي للذات. لأن الطفل لم يتعلم كيف يتوافق مع القواعد، فإنه عادة ما يكره أن يقوم شخص ما بفرض قواعد عليه

لماذا يوجد بالغون يفتقرون إلى احترام الذات ولماذا هناك أشخاص أكثر ثقة؟لماذا يوجد أشخاص حادة الطبع ولماذا يوجد أشخاص عاديون؟سيكون من الخطأ القول إن أحد العوامل يؤثر على تطور الشخصية، لأن تطور الشخصية عملية أكثر تعقيدًا، لكن يمكنك أن تفترض بثقة أن أسلوب الأبوين هو أحد أقوى العوامل التي تؤثر على نمو الطفل.عندما يكبر الطفل، عادة ما يتأثر بما كان يعلمه في الماضي من قبل والديه، في هذه المقالة سوف أخبرك كيف يؤثر الوالدين على نمو الطفل وكيف يمكنك تجنب تربية أطفال غير اصحاء عاطفيًا.• كيف تتأثر شخصية الطفل من والديه1. يقوم الوالدان المتشددين بتربية أطفال ذوي تقدير متدني للذات: يقوم الوالد السلطوي أو الوالد الذي يريد أن يطاع دون أسئلة عادة بتعليم طفله كيفية الالتزام بالقواعد (وعادة ما يكون أداء الطفل جيدًا في الكلية والمدرسة) ولكن هذا النمط من الأبوة يؤدي أيضًا إلى فقدان احترام الذات !!2. الآباء المفرطون في الحماية يربون أطفالًا خائفين: إذا كان الطفل يتمتع بالحماية المستمرة، فسوف يستنتج أن العالم غير آمن، ولن تتاح له الفرصة لتطوير مهارات كافية للتعامل مع الحياة، وسوف يتعلم كيفية البقاء في منطقة الراحة الخاصة به.