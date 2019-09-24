بحضور السفير السوري.. تكريم النوابغ السورية في أرض الكنانة المصرية (صور)

أقامت الجمعية الجالية السورية بالقاهرة برئاسة باسل سماقية، مساء أمس الاثنين، حفل توزيع جوائز الطلبة السوريين المتفوقين بالقاهرة وذلك بفندق هيلتون مصر الجديدة، بحضور السفير السوري بالقاهرة بسام درويش ورجل الأعمال السوري باسل سماقية.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات تكريم مع هدايا رمزية لخمسة وخمسين طالبا وطالبة حصلوا على درجات وصلت إلى أكثر من 99 % في الشهادة الثانوية بمصر.

ونوه بسام درويش القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة في كلمة له خلال حفل التكريم بتميز طلبتنا السوريين، داعيا إياهم إلى أن يكون تفوقهم ونجاحهم خطوة نحو المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

من جانبه بين رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مصر وليم المعلم أن تفوق طلبتنا يرفع اسم سورية عاليا في كل المحافل، ويؤكد حتمية انتصار رسالة العلم والمعرفة على الجهل والتخلف والإرهاب.

من جهته أوضح الدكتور فهد جبريني المستشار العام للجالية السورية في مصر مدير فرع نادي أيادي الشام في القاهرة أن هذا التكريم لشباب سورية يهدف الى تشجيعهم وخصوصا أنهم من يقع على عاتقهم الأمل في إعمار سورية وبناء مستقبلها، مؤكدا أن الجالية السورية في مصر تعمل على تعزيز قيم التمسك بالوطن والسعي لبناء حاضره ومستقبله لدى الشباب.

وأحيا الحفل المطرب السوري الكبير مجد القاسم، بحضور الفنانة القديرة مديحة حمدي، والإعلامى أحمد المسلمانى ود. عادل حسنى.

وقدم مجد القاسم خلال الحفل باقة أغنية باللهجة السورية وسط تفاعل من جميع الحضور في جو من البهجة والسعادة.

جدير بالذكر أن آخر حفلات مجد القاسم كانت ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن جانبها أعربت الفنانة مديحة حمدي، عن سعادتها البالغة بحضور حفل تكريم النوابغ السورية في أرض الكنانة المصرية، مؤكدة حرصها للتواجد بين الأشقاء السوريين، ودعمهم في جميع المناسبات المقامة على الأراضي المصرية.