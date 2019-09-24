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الرئيس الفرنسي ماكرون يهين أمير قطر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:21 م
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الرئيس الفرنسي ماكرون يهين أمير قطر
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