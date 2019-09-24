لماذا اعتمدت "التموين" على معيار "استهلاك الكهرباء" لاستبعاد غير المستحقين؟





بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في الأول من مارس الماضى ، المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين من الدعم، معتمدةً على 5 معايير تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك، دون النظر إلى معاملي الدخل أو الامتلاك "الحيازة".





ونصت المعايير الـ5 على استبعاد كل من:-"يزيد استهلاكه من فاتورة الكهرباء على 650 كيلووات شهرياً، ومن تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، فضلًا عن شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".





ورغم تعدد المعايير إلا أن معيار معدل استهلاك الكهرباء ترأس قائمة تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير.





وفى النقاط التالية توضح "الفجر" سبب اعتماد وزارة التموين على معدل استهلاك الكهرباء ضمن معايير تحديد واستبعاد غير مستحقي الدعم:-





وأوضح الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن من يبلغ استهلاكه من الكهرباء ألف كيلو وات شهرياً لا يعد من مستحقي الدعم، معللًا ذلك بأنه يتم رفع دعم الكهرباء عن المستهلك في حالة تجاوزه الألف كيلو وات، فيما يطبق عليه نظام الدعم التبادلي للشرائح الأقل، وتحسب قيمة الكيلو وات الواحد بـ145 قرشًا، لتصل قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات لـ1391 جنيهًا، متضمنة رسوم خدمة العملاء تبلغ 40 جنيهًا، وبناءً عليه لن يكون بحاجة للـ125 جنيهًا دعمًا عينيًا والتي تمنح للفرد.





وأضاف المصليحى فى تصريحات صحفية له ، أن من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهرياً، يقعون ضمن الشريحة السادسة، وبناءً عليه يحاسبون على 135 قرشَا مقابل الكيلو وات الواحد، فمن 651 إلى 1000 كيلو وات يحاسب المواطن على 135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء، مما يعني أنهم من غير مستحقي الدعم.





يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في الأول من مارس الماضى ، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، وفقًا للـ5 معايير المشار إليها، عبر إخطارهم من خلال بون صرف الخبز المدعم، فيما تمت إتاحة إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg/" فقط.





وقرر وزير التموين ، مد مهلة تلقي التظلمات حتى الـ27 من مارس الماضى ، عوضًا عن الـ15 من ذات الشهر، أنه من المقرر البت في التظلمات أول مايو المقبل.





يقدم "الفجر"، للقراء ، دليل حساب نسبة التيار المستهلك في ضوء الفاتورة، وفقًا لنظام الشرائح السبع وأسعارها، بالإضافة إلى ما يضاف على كل شريحة تحت مسمى خدمة العملاء؛ ليتمكن كل مشترك من حساب قيمة استهلاكه شهريًا، في السطور التالية:-









- من 0 إلى 50 كيلو وات = فاتورة 12 جنيهًا، بالإضافة إلى جنيه واحد قيمة خدمة العملاء.

- استهلاك 100 كيلو وات = فاتورة 28 جنيهًا.

-استهلاك 200 كيلو وات= فاتورة 78 جنيهًا.

-استهلاك 250 كيلو وات= فاتورة 118 جنيهًا.

-استهلاك 300 كيلو وات= فاتورة 153 جنيهًا.

-استهلاك 350 كيلو وات= فاتورة 188 جنيهًا.

-اسنهلاك400 كيلو وات= فاتورة 237 جنيهًا.

-استهلاك 450 كيلو وات= فاتورة 282 جنيهًا.

-استهلاك 500 كيلو وات= فاتورة 327 جنيهًا.

-استهلاك 550 كيلو وات= فاتورة 372 جنيهًا.

-استهلاك 600 كيلو وات= فاتورة 417 جنيهًا.

-استهلاك 650 كيلو وات= فاتورة 462 جنيهًا.

-استهلاك 700 كيلو وات= فاتورة 539.5 جنيهًا.

-استهلاك 750 كيلو وات= فاتورة 607 جنيهات.

-استهلاك 800 كيلو وات= فاتورة 674.5 جنيه.

-استهلاك 900 كيلو وات= فاتورة 809.5 جنيه.

-استهلاك 950 كيلو وات= فاتورة 877 جنيهًا.

- استهلاك 1000 كيلو وات= فاتورة 944.5 جنيه.









- في حالة تجاوز الاستهلاك الشهري 1000 كيلو وات، يرفع الدعم عن المستهلك ويطبق نظام الدعم التبادلي للشرائح الأقل، وتحسب قيمة الكيلو وات الواحد بـ145 قرشًا، لتصل قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات لـ1391 جنيهًا، متضمنة رسوم خدمة العملاء تبلغ 40 جنيهًا.









وفي الخطوات التالية، يستطيع أي مواطن حساب استهلاكه بنفسه، من خلال معرفة شريحة استهلاكه بالإضافة إلى مبلغ خدمة العملاء الذي يتغير في كل شريحة، ورسم الدمغة، والنظافة:-









- الشريحة الأولى: الاستهلاك حتى 50 كيلو وات= 22 قرشًا للكيلو+ جنيه واحد قيمة خدمة العملاء، ورسم الدمغة والنظافة.





- الشريحة الثانية:- من 51 كيلو وات إلى 100 كليو وات = 30 قرشًا للكيلو+ 2 جنيه خدمة عملاء.





-الشريحة الثالثة:-من 0 إلى 200 كليو وات = 63 قرشًا للكيلو+ 6 جنيهات خدمة عملاء.





-الشريحة الرابعة:- من 201 وحتى 350 كيلو وات =70 قرشًا للكيلو+11 جنيهًا خدمة عملاء.





-الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات = 90 قرشًا للكيلو+15 جنيهًا خدمة عملاء.





-الشريحة السادسة: - من 651 إلى 1000 كيلو وات =135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء.





-الشريحة السابعة:- أكثر من 1000 كيلو وات =145 قرشًا للكيلو+ 40 جنيهًا خدمة عملاء.





أما الوحدات المغلقة، يصل مقابل خدمة العملاء لها 9 جنيهات.





وفى تصريحات مطمئنة ، علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى عدد من المواطنين بشأن حذفهم من بطاقات التموين بسبب فواتير غير صحيحة للكهرباء، قائلًا: "لما المواطن بيجيب شهادة من الكهرباء إن دي تراكمات بيرجع في نفس الأسبوع".





وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المكاتب المطورة في محافظة الجيزة مؤخرا : "الباشا اللي عنده 10 فدادين هيتشطب بردوا، مش معقول يكون عنده 10 فدادين وعايز 200 جنيه".







