سحب 1.23 مليون سيارة "نيسان" من أميركا بسبب خلل في الكاميرا الخلفية
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:49 م
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تعتزم مجموعة نيسان لصناعة السيارات ان تسحب 1,23 مليون سيارة من الولايات المتحدة وذلك بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية، وفق ما أعلنت الثلاثاء الوكالة الاميركية المكلفة بسلامة الطرقات.
وبررت الوكالة الأمر عبر موقعها بأنّ بين عدة طرازات بيعت في 2018-2019، “يمكن لخصائص العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية”.
وقالت إنّ “النظام يبقي على هذه الخصائص حين تقوم السيارة بالرجوع إلى الخلف”، ما “يزيد من خطر وقوع حادث”.
ويرتقب أن تبدأ عمليات السحب في 21 تشرين الأول/اكتوبر، بحسب الوكالة الأميركية.
ويعدّ هذا الأمر ضربة جديدة لمجموعة نيسان التي تواجه مبيعاتها ومكاسبها نكسة في ظل تباطؤ يشهده السوق العالمي للسيارات، بما في ذلك في الولايات المتحدة. كما أنّها تعاني من قلة تجديدها في الطرازات التي تنتجها.
وكانت الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات فتحت مؤخرا تحقيقاً أولياً حول نظام للمكابح الآلية الطارئة في أحد نماذج سيارات نيسان، “نيسان روغ”، بعد مئات الشكاوى التي تشير إلى عمل هذا النظام عن طريق الخطأ، ما تسبب ببعض الحوادث غير المميتة.
وتبحث إدارة المجموعة، حليفة رينو الفرنسية، عن مدير جديد بعد إقالتها في منتصف أيلول/سبتمبر هيروتو سايكاوا من هذا المنصب بسبب قضية تتعلق بتلقيه مكافأة مبالغاً بها عندما كان كارلوس غصن رئيسا للمجموعة.
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