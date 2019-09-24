حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بالمطرية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية، أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول ولتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة.





وتنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة بالتصدي للمخالفات البنائية، قامت اجهزة حي المطرية برئاسة صادق عبد المقصود رئيس الحي بالتنسيق مع الشرطة، بإزالة الأدوار الثامن والتاسع والعاشر بمسطح 1200 م2 بالعقار 106 شارع الحرية بالمطرية، والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار، والذي يسمح ببناء سبعة أدوار فقط فوق الأرضي.





كما قامت أجهزة حى حدائق القبة بإزالة الأدوار الخامس والسادس والسابع بالعقار 18 شارع شلبى والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار، والذي يسمح ببناء أربعة أدوار فقط فوق اللأرضى.





وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة، وملكية الأرض قبل التعامل مع أي وحدة سكنية سواء بالشراء أو الإيجار.





وفي ذات السياق، نظم حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف، حملة نظافة وتطوير بجميع مناطق الحي، لإعادتها لمظهرها الحضاري.





وقال اللواء مجدي الوصيف، إن الحملة تأتي بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتنظيف مداخل ومخارج الحي، وتركيب انترلوك، وعمل توصيل اسلاك كهربائية لأعمدة الإنارة.





وقاد رئيس الحي برفقة رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر ومديرة إدارة الحدائق، ومديرة إدارة الإنارة والطرق ومدير إدارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا لخطة التطوير الموضوعة حيث تم:





- استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحي العاشر، حيث تم استكمال أعمال الرصف وتم تركيب البلدورات للرصيف وفرد رملة صفراء لبدء زراعة النجيلة للجزيرة الوسطي رقم ٣.





- وتركيب الانترلوك للرصيف بأرصفه زهراء مدينة نصر.





- تركيب عدد ٢٥ كشاف ليد، وتم عمل توصيلات اسلاك كهربائية لاعمدة الانارة (بعمارات النقابات بالطوب الرملي)، تم تركيب كشاف ليد (شارع جمال عبد المطلب بالمنطقة السادسة)، تم تركيب عدد ٤ كشافات ليد (شارع المرجوش المنطقة السادسة)، تم تركيب عدد ٣ كشافات ليد.



