تونس تكرم عادل الأنصاري.. والأخير يؤكد: سعيد بتكريمي وحصولي علي درع التميز

عبر الكاتب والمؤلف عادل الأنصاري، عن سعادته بتكريمه من دولة تونس، وذلك في مهرجان تونس للأدب العربي، والذي أقيم منذ يومين هناك وسط حضور من الكتاب والمؤلفين والفنانين العرب.

وقال الانصاري في تصريح له اليوم الثلاثاء، من مكتبه الإعلامي، أنه حصد درع التميز للكتاب العربي في تونس، مشيراً الي أنه شرف كبير له، ومؤكداً أنه خلال الفترة الحالية يقوم بدراسة فن كتابة السيناريو في أحد الورش المتخصصة في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الكاتب والمؤلف عادل الانصاري، يدرس حالياً تحويل كتابه الأخيرة "ساعات الوصول " إلى عمل درامي وعرضه على أحد القنوات المتخصصة في المسلسلات الدرامية، وسوف يعلن عن تفاصيله خلال بداية الشهر المقبل وخاصة شركة الغنتاج التي تعاقدت معه.

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تونس تستعد لانجاز شبكة الجيل الخامس للانترنت في غضون سنة 2021

"تتأهب تونس للإنطلاق في إنجاز شبكة الجيل الخامس للأنترنت في 2021" وفق ما صرح به، الإثنين، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، لـ(وات).

وأضاف معروف "إن طريقة إطلاق الجيل الخامس ستكون مبتكرة ومغايرة للانجازات، التي تعلقت بالجيل الرابع ". وأوضح أن الشبكة ستوظف في مختلف القطاعات وتحقق مردودية كبيرة، سيما، في قطاعي الفلاحة والصحة.

وبيّن معروف، لفدى افتتاحه لفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "هواوي للابتكار التكنولوجي في شمال إفريقيا"، الذي تحتضنه تونس لاول مرة، توفّر البنية التحتية لإطلاق الإنجازات بخصوص الجيل الخامس للأنترنت.

وأكد أنّه سيتم اسداء علامة المؤسسة الناشئة ل14 شركة، في اطار المنتدى الافريقي للمؤسسات الرقمية المزمع تنظيمه يومي 24 و25 سبتمبر بتونس، ليصبح عدد الشركات الناشئة في تونس 114 شركة متحصلة على هذه العلامة.

وفي هذا السياق، أبرز المدير العام المساعد لشركة هواوي بتونس، عماد بن حليمة، أن الدورة الثالثة لمنتدى "هواوي" يهدف إلى دعم الإقتصاد الرقمي وتعزيز تجهيزاته الأساسية وشبكاته و"بناء نظام تكنولوجي فعال". كما يندرج المنتدى ضمن الاحتفال بالذكرى العشرين لانتصاب شركة هواوي في تونس.

يشار ان شركة هواوي الصينية تشغل في تونس ما يناهز 150 مهندسا و1000 موظف بصفة غير مباشرة وفق ما أوضحه بن حليمة.