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أبو قير يقترب من التعاقد مع هدّاف دمنهور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:49 م
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أبو قير يقترب من التعاقد مع هدّاف دمنهور
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محمد الشريف
 
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تلقى مجلس إدارة نادي دمنهور، عرضا رسميا من فريق أبو قير للأسمة، للحصول على خدمات المهاجم الإفريقي كيرفالا كايوتية، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني

وعلم "الفجر الرياضي" أن ابوقير تقدم بعرض رسمي لمجلس إدارة دمنهور، يقترب من 400 ألف جنية، مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وينتظر أيضا ممدوح الكواليني وكيل اللاعب وصول الطرفين إدارة دمنهور مع أدارة سماد أبوقير علي اتفاق علي مقابل مادي بينهم للعرض علي المهاجم الغيني كارفالا لمعرفة رغبته .

و يسعي مسئولو دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله للوصول مع ادارة ابوقير لمبلغ مادي مناسب يليق بمكانة نادي دمنهور وباإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية مقابل الأستغناء عن خدماته للفريق السكندري .

كما علم ا"لفجر الرياضي" أن مسئولى دمنهور يسعون بقوة للتفريط في المهاجم الغيني كارفالا هداف الفريق الموسم المنقضي لحل هذه الأزمة المالية الطاحنة وتخصيص مبلغ بيع كارفالا للصرف فقط علي الفريق الأول لكرة القدم، لتحقيق استقرار إدارى ومادى للجهازالفني بقيادة أحمد ساري خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الكروى الجديد.
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