نيوم.. السعودية تستعد لإطلاق أكبر مشروع في تاريخ البشرية العام المقبل
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:47 م
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نيوم يتصدر محرك بحث "جوجل" في السعودية، حيث صرح نظامي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، عن استعدادات السعودية لإطلاق مشروع نيوم العام المقبل، كما وصفه بالأضخم في تاريخ البشرية، وقال نظامي النصر: "إن 2020 سيكون بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة، التي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم".
وأوضح "النصر" أنهم يعملون الانتهاء من مطار خليج نيوم وإطلاق العمل على المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير مشروع نيوم، حسب صحيفة "الاقتصادية".
وقال إن مشروع نيوم "الأضخم في تاريخ البشرية"، لافتًا إلى أن مشروع "نيوم" سيطلق حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي، من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع.
وتطل "نيوم" على أول منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول بساحل البحر الأحمر، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلا عن ربط الموقع أيضًا بين 3 قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع مشروعنيوم.
ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أعلن في عام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.
ويعد مشروع نيوم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءا من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.
وأعلن القائمون على المدين أن "نيوم" ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف".
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