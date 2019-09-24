"التراس" يبحث مع رئيسة شركة تاليس العالمية تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية

من ناحيتها، أشارت باسكال سوريس، إلى اهتمام شركة تاليس بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية، مؤكدة أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع.



وأكدت "سوريس" سعي الشركة لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة وهو ما رحب به الفريق "التراس" موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين صناعة النقل بكافة قطاعاته في مصر.

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، باسكال سوريس، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة تاليس العالمية؛ لبحث أوجه التعاون والشراكة لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والمترو وإقامة منظومة اتصالات متطورة لهذا المرفق الحيوي وفقا لمعايير الجودة العالمية.وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال السكك الحديدية والتحول من التجميع إلي التصنيع بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية.وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة تاليس العالمية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية وإشارات السكك الحديدية والمترو والتحول الرقمي والرقمنة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التصنيع المتعددة.في هذا الصدد، أشار "التراس "إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة تاليس وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجال ميكنة إشارات حركة السكك الحديدية والمترو وأجهزة الإتصالات وإقامة منظومة تحكم متطورة لخطوط السكة الحديد وصناعة المزلقانات الإلكترونية.وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون والاستثمار.