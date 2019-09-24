"مثلث برمودا".. كليب جديد لفرقة فن وصاية
يستعد فريق فن وصاية الغنائي لتصوير الكليب الجديد الذي أطلقوا عليه اسم "مثلث برمودا" ، والذي من المقرر طرحه في بداية العام الجديد.
وذكر مؤسس الفريق
الشاعر أحمد مطاوع أن اسم الكليب جاء من فكرته والتي ستكون مفاجأة للجمهور، ولم يعلن
الفريق حتي ألان اين عن اي قناة ستقوم بإذاعة الكليب .
الجدير بالذكر
ان فريق فن وصاية هو فريق غنائي مصري يتكون من مجموعه من المطربين و الموسيقيين تتفاوت
أعمارهم بين العشر اعوام الي الخامسة وعشرون عاما، ويتميزون بملابسهم البدلة و الطربوش
الذين عرفوا بها حتي اطلق عليهم فرقة البدلة والطربوش.
يأتي ذلك بعد نجاح حفل الفريق داخل ساقية
الصاوي الشهر الماضي، وشهد الحفل بداية
قوية بكوكتيل غنائي، الامر الذي أصاب الجماهير بالصدمة من قوة البداية، ومن قوت صوته
مطربي الفريق رغم صغر سنهم ، وما قدمه من أداء ملفت أشاد به الحضور. واستطاع فريق فن
وصاية إشعال لهيب وحماس الجماهير الذي لم يقف عن التصفيق لحظه واحده ، ومن الاغنيات
التي قدمها الفريق (معانا جنيه )والتي هي من كلمات الفريق ( احمد مطاوع) والحان محمد
البكار ، واغنية توته توته كلمات ايضا الفريق ( احمدمطاوع) والحان جمال سلامه ، وقدم
ايضا بعض من الدويتوهات التراثية (دويتو انتي دريتي) و (دويتو انتي فكراني) و بعض اغاني
التراث (الف ليلة وليلة) و(انت عمري) و(حلوين من يومنا والله) و (علي بابي واقف قمرين)
و(ليلة امبارح مجنيش نوم) و (يا دلع)و (كبدي عليها) و(لسه فاكر) و(لولا الملامه) و(متفوتنيش
انا وحدي) . يذكر ان هناك بعض
من الفنانين الذين حضور الحفل كضيوف شرف وعلي راسهم الفنان اشرف صالح الذي اشاد بالفريق
اشادة كبيره ، واعتذر الفنان عبدالله مشرف و الفنانه نشوي مصطفي لانشغالهم في اعمالهم
الجديده وتضم الفرقة 5
مطربين أطفال هم: ملك السيد ورحمة مصطفى وشوقى هيثم وميار احمد وسليم هشام ، بجانب
4 مطربين شباب هم: مراد محمد وندا هيثم و ماهينار الريس ومحمود احمد ، و7 موسيقيين
هم: عازف العود عبدالرافع حمدي وعلي الاورج احمد حمدي وعازفة الكمانجة عبدالله جرجس
وعلى الإيقاع محمد جمال طبلة ومحمد مصطفي دوف وادهم احمد على الرق ، وعلي الناي روماني
مسعد، ومؤسس ورئيس الفريق احمد مطاوع ، ومقدمي حفل الساقية مريم مدحت وريهام سامح وفريق
التنظيم الهام وجيه وندا علام ومصور الحفل محمد السناري ومدير التسويق كريم محمود
.
يأتي ذلك بعد نجاح حفل الفريق داخل ساقية
الصاوي الشهر الماضي، وشهد الحفل بداية
قوية بكوكتيل غنائي، الامر الذي أصاب الجماهير بالصدمة من قوة البداية، ومن قوت صوته
مطربي الفريق رغم صغر سنهم ، وما قدمه من أداء ملفت أشاد به الحضور.
واستطاع فريق فن
وصاية إشعال لهيب وحماس الجماهير الذي لم يقف عن التصفيق لحظه واحده ، ومن الاغنيات
التي قدمها الفريق (معانا جنيه )والتي هي من كلمات الفريق ( احمد مطاوع) والحان محمد
البكار ، واغنية توته توته كلمات ايضا الفريق ( احمدمطاوع) والحان جمال سلامه ، وقدم
ايضا بعض من الدويتوهات التراثية (دويتو انتي دريتي) و (دويتو انتي فكراني) و بعض اغاني
التراث (الف ليلة وليلة) و(انت عمري) و(حلوين من يومنا والله) و (علي بابي واقف قمرين)
و(ليلة امبارح مجنيش نوم) و (يا دلع)و (كبدي عليها) و(لسه فاكر) و(لولا الملامه) و(متفوتنيش
انا وحدي) .
يذكر ان هناك بعض
من الفنانين الذين حضور الحفل كضيوف شرف وعلي راسهم الفنان اشرف صالح الذي اشاد بالفريق
اشادة كبيره ، واعتذر الفنان عبدالله مشرف و الفنانه نشوي مصطفي لانشغالهم في اعمالهم
الجديده
وتضم الفرقة 5
مطربين أطفال هم: ملك السيد ورحمة مصطفى وشوقى هيثم وميار احمد وسليم هشام ، بجانب
4 مطربين شباب هم: مراد محمد وندا هيثم و ماهينار الريس ومحمود احمد ، و7 موسيقيين
هم: عازف العود عبدالرافع حمدي وعلي الاورج احمد حمدي وعازفة الكمانجة عبدالله جرجس
وعلى الإيقاع محمد جمال طبلة ومحمد مصطفي دوف وادهم احمد على الرق ، وعلي الناي روماني
مسعد، ومؤسس ورئيس الفريق احمد مطاوع ، ومقدمي حفل الساقية مريم مدحت وريهام سامح وفريق
التنظيم الهام وجيه وندا علام ومصور الحفل محمد السناري ومدير التسويق كريم محمود
.