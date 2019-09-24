"مثلث برمودا".. كليب جديد لفرقة فن وصاية

يستعد فريق فن وصاية الغنائي لتصوير الكليب الجديد الذي أطلقوا عليه اسم "مثلث برمودا" ، والذي من المقرر طرحه في بداية العام الجديد.

وذكر مؤسس الفريق الشاعر أحمد مطاوع أن اسم الكليب جاء من فكرته والتي ستكون مفاجأة للجمهور، ولم يعلن الفريق حتي ألان اين عن اي قناة ستقوم بإذاعة الكليب .

الجدير بالذكر ان فريق فن وصاية هو فريق غنائي مصري يتكون من مجموعه من المطربين و الموسيقيين تتفاوت أعمارهم بين العشر اعوام الي الخامسة وعشرون عاما، ويتميزون بملابسهم البدلة و الطربوش الذين عرفوا بها حتي اطلق عليهم فرقة البدلة والطربوش.



