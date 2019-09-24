تصريح مثير للجدل من "نيمار"

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأخطائه خلال السنوات الماضية التي أدت إلى ابتعاده عن جائزة افضل لاعب في العالم.

وقال نيمار لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، كما أن استعادة الثقة ليست سهلة، ولكني عندما أشعر بالإحباط.. أغضب وأنفجر ولا أتواصل مع الجميع بشكل جيد، ولذلك أحاول تحسين هذا الأمر".

وأضاف نيمار: "أنا لست مثاليًا، كما أن الوصول إلى المثالية أمر مستحيل على أي إنسان. لقد كنت مخطئًا عدة مرات ودفعت ثمنًا باهظًا لاستعادة الثقة، لكنني أعتقد أن ذلك أمر طبيعي. إنه جزء من الحياة، كما أننا نتعلم ونتطور بعد ارتكاب الأخطاء".

وتابع: "الإصابات هي أسوأ لحظة في مسيرة أي رياضي. لقد تعرضت لإصابتين وابتعدت عن ممارسة الكرة لمدة 6 أشهر تقريبًا، وهو ما جعلني أفقد إيقاع المباريات، ولكن الإصابات أيضًا هي جزء من احتراف كرة القدم، وعلينا فقط أن نعد أنفسنا لمنع حدوثها".

وأكمل: "أشكر كل من ساعدني أثناء الإصابة للعودة مرة أخرى.. والدي، شقيقتي، عائلتي وأصدقائي. أنا ألعب كرة القدم وأتدرب يوميًا من أجلهم. إنهم دائمًا بجانبي ويساعدونني دون انتظار أي شيء في المقابل".

وأتم: "أقوم بتدريبات وقائية مع مدرب بدني ومسؤول علاج طبيعي.. أخطط لأن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة وزميل نيمار السابق، حصد جائزة أفضل لاعب من الفيفا، أمس الإثنين.