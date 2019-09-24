إيهاب حبيب: مؤتمر "صنع في بغداد" يكشف عن استثمارات ضخمة في العراق بحضور مصر

قال الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي إيهاب حبيب، انه قام بحضور مؤتمر "صنع في بغداد" الذي أقيم بالعاصمة العراقية هناك مشيرا إلي إن المؤتمر بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.

وأضاف إيهاب حبيب في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر جاء من أجل النهوض بالاقتصاد في دولة العراق، مشيرا الي ان جمهورية مصر العربية، تشارك باستثمارات في قطاع الملابس بتكلفة تصل إلي ٦ مليون دولار.

وأوضح حبيب في تصريحاته علي أن المؤتمر قدم أهداف كثيرة خلال انعقاده مشيرا الي ان هناك عدة استثمارات مختلفة بين كثير من الدول العربية الاخري من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، بينما سوف يتم الاعلان عن تفاصيل انعقاد المؤتمر الثاني من صنع في بغداد خلال ايام وما حققه المؤتمر الأول.

وكان قد حضر المؤتمر الأول نخبة من كبار المستثمرين في مصر والعراق والعالم العربي، بينما كانت هناك نية وحب من جانب الجميع من أجل ما يهدف اليه المؤتمر .

دعم العراق

وأكدت الصين، اليوم، دعمها جهود العراق في استعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج ـ خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء في بكين - إن بلاده مستعدة للعمل مع العراق من أجل تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون العملي في كل المجالات، بجانب تعزيز التبادلات الشعبية، من أجل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفع جهود التنمية.

وأضاف تشيانج أن الصين مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار العراق والحفاظ على الشراكة طويلة الأجل والمستقرة مع بغداد في مجال الطاقة، بجانب توسيع التعاون في مجالات القدرة الإنتاجية والتصنيع والزراعة، بهدف دعم التنمية المتنوعة للاقتصاد العراقي وتحقيق نتائج مربحة للجانبين.

وتابع أن بلاده مستعدة كذلك للعمل مع العراق للمواءمة بين مبادرة الحزام والطريق وخطة إعادة إعمار العراق، ودعم الشركات الصينية للمشاركة الإيجابية في عملية إنشاء البنية التحتية العراقية، منوها بأن بكين تأمل في أن يتخذ العراق خطوات قوية لضمان سلامة المؤسسات الصينية والأفراد الصينيين في العراق.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن العراق والصين يتمتعان حاليا بأفضل علاقات ثنائية في تاريخهما، لافتا إلى أن بلاده مرت بتجربة الحرب وهي الآن في طور إعادة بناء الوطن.

وقال عبد المهدي إن الصين دولة تحب السلام وتؤيد التعاون، والعراق مستعد للعمل معها من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والثقافة، بهدف تحقيق تنمية أعظم للعلاقات الثنائية.

وتم عقب اللقاء، التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي بين الصين والعراق في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتمويل والثقافة.