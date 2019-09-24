مصطفي حجاج يستعد لطرح الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد



وتحمل عنوان الأغنية"عم الزعلان" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هانى ربيع.



طريقته في تسويق أغاني الألبوم

ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفي حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع أخر أغنية بالألبوم.





وطرح مصطفي حجاج، حتي الأن أربع أغاني من ألبومه"هتز هزة"، وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي بعنوان "بعدك حياتي تمام".



الأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبدالمنعم.



وحققت الأغنية منذ طرحها نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



حفل نادي حلوان العام

أحيا حجاج، مؤخرا حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.





ووجه مصطفي، التحية إلي جميع الحاضرين، وقدم مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد





وقدم مصطفى حجاج خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".





غضب الصحفيين والإعلاميين منه

امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، الذي أقيمت مؤخرا في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى الإعتذار.



وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملًا معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلًا:"هسجّل معاكم بعد الحفلة".



وبالفعل انتظر الصحفيين والإعلاميين حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن "حجاج" لم يَفّي بوعده معهم، وهرب مسرعًا بصحبة الجاردّات دون احترام لرجال الصحافة والإعلام الذين كانوا في انتظاره.

_تعاون مصطفي حجاج مع أصاله



يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق ٢" بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وحققت الأغنية نجاحا ملحوظا.





فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.





مصطفي حجاج مع محمود العسيلي

كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "إنا إبن مصر".







يستعد المطرب مصطفي حجاج، لطرح خامس أغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "هتز هزة"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.