رئيس الوزراء يستهل زيارته لبنى سويف بزيارة مجمع مصانع العربى (صور)

استهل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظه بني سويف بتفقد مصانع مجموعة العربي لتصنيع الأجهزة الكهربائيةالمنزلية بمنطقة كوم ابو راضي بمحافظة بني سويف بتكلفة استثمارية وصلت حتي الآن إلى 2 مليار جنيه وتأتى زيارة رئيس الوزراء للمحافظة لتققد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة من بينها قطاعى الصحة والتعليم، وذلك فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المجمع الصناعي يشمل مصنعا لإنتاج الفوم ومصنع لانتاج المكونات المغذية ومصنع لإنتاج مراوح السقف و محركاتها بطاقة إنتاجية 3 مليون وحدة سنويًا بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الغسالات و محركاتها بأنواعها بطاقة إنتاجية 500 الف وحدة سنويا، منوها أنه من المتوقع أن يتم الافتتاح النهائي لتلك المصانع بداية من أكتوبر القادم ومن المقرر أن يوفر المجمع الصناعي ما يقرب من 11 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة مع الوصول للطاقة الإنتاجية للمصانع.



