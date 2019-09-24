لقطة إنسانية من محمود الخطيب لأسرة "أدهم" فقيد الزمالك





حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء في وفاة الطفل أدهم الكحكي؛ فقيد جماهيى ونادي الزمالك بعد حادث آليم.وقام بيبو بالتواصل مع أسرة الطفل الفقيد تليفونيا؛ مقدما كل الدعم المعنوي؛ ومؤكدا على أن الحادث أوجع جميع قلوب الجماهير المصرية.وتوفى الطفل أدهم الكحكي مشجع نادي الزمالك؛ عقب تعرضه لحاددث بانقلاب سيارة ميكروباص كانت تنقله لمشاهدة مباراة فريقه أمام الأهلي؛ بكأس السوبر المصري.وكان الأهلي نجح في الفوز على الزمالك؛ بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية؛ وتوج على إثرها المارد الأحمر بطلا للسوبر المصري.واستهل الفريق الأحمر؛ مشواره ببطولة الدوري العام بالفوز على سموحة؛ بهدف دون بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين بملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بالجولة الأولى.