محافظ الفيوم يلتقي رئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء "صور"

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التقى اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اللواء هشام السوداني، رئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء؛ لمناقشة آليات الإثراء في إنهاء المشروعات العالقة بمختلف القطاعات، بحضور اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة والمهندس حسن حلمي، عضو لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والطرق والإسكان والتربية والتعليم وغيرها من الجهات التنفيذية بالمحافظة.



وفي بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم، برئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء مؤكدًا على استعداد المحافظة للبحث عن أفضل السبل والآليات للإسراع في إنهاء المشروعات العالقة بمختلف القطاعات بشتى أنحاء المحافظة، مضيفًا أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي بما يعود للإرتقاء بمختلف القطاعات في إطار من القانون وتبعًا للوائح المنظمة لذلك.



وتم خلال اللقاء استعراض الأعمال الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ بعدد من المشروعات، شملت قطاعات الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والتضامن الإجتماعي والصحة.



وتم تناول الأعمال الجارية بمدرسة الخمسين بالغرق باطسا والعمل على تيسير الإجراءات لإنهاء المشكلات العالقة بها، إضافة الى الوحدة الصحية بهويدي بإبشواي، بجانب الوحدة الصحية بقرية الهيشة بمركز يوسف الصديق.



كما تم مناقشة معوقات توصيل مرافق (مياه – كهرباء – طرق) بحي الزهراء بدمو، بجانب مناقشة توفير البنية الأساسية من طرق وكهرباء وصرف صحي ومياه شرب ومنشآت خدمية لعمارات دمشقين بمركز الفيوم.



وتناول اللقاء الإسراع في إنهاء خط مياه الشرب بقصر الباسل دنيال بقرية الغرق لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بالقرية وتوابعها.



كما تم استعراض مشكلة مبنى الشئون الإجتماعية بقرية منشاة عبد المجيد التابعة لمركز إطسا، بجانب استعراض الأعمال القائمة لحل مشكلة الصرف الصحي بقريتي سرسنا وفرقص بطامية، وتم اقتراح ضم هذه القرى لأعمال الهيئة القومية بمياة الشرب والصرف الصحي.



كما تم استعراض معوقات عمل محطة الصرف الصحي بهوارة عدلان بمركز الفيوم والأعمال الجارية بمحطات الحادقة والصعيدي والعزب.



وكذلك مناقشة أعمال الطرق العالقة بطريق سنورس ترسا سنهور وطريق سنرو السياحي وطريق الربع دائري ودائري الفيوم، بجانب أعمال الكباري التي يتم إحلالها وتجديدها بمدينة الفيوم.



عقب اللقاء قامت اللجنة بمتابعة وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات بشتى أنحاء المحافظة شملت تفقد مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، وأعمال توصيل المرافق لحي الزهراء والمبنى الاجتماعي بدمو، وعمارات دمشقين بمركز الفيوم ومتابعة أعمال طريق إبشواي السياحي سنرو، بالإضافة لتفقد مبنى الوحدة الاجتماعية بمنشاة عبد المجيد وخط مياه قصر الباسل دنيال بإطسا.

