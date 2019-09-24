رئيس الجبهة الثورية السودانية: مصر دولة مهمة واستقرار السودان يهمها

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قال السيد الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن السودان مرت بأكثر من مرحلة انتقال سياسي، ولكن في كل تلك المراحل لم يكن هناك اهتمام بقضايا الحرب والسلام في السودان.



وأشار "إدريس"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السودان تشهد الآن مناخ جديدة، ورغبة سياسية لحل قضايا النزاع، مؤكدا أن استقرار مصر يعني استقرار السودان والعكس صحيح، مصر دولة مهمة للقارة الأفريقية بأكملها.



وأكد أن هناك مختلف في السودان يؤهلهم لتحقيق السلام، مضيفًا أن مصر دولة مهتمة باستقرار السودان، وكل الدول تدرك الآن أهمية استقرار السودان، معربا عن ثقته في قدرة السودان على النهوض، والخروج من الفترة الصعبة، فضلا على أنها تمتلك ثروات هامة.



وأضاف أن أهم ما يشغلهم الآن هو إنهاء الحروب والنزاعات في جوبا، والانطلاق نحو تحقيق التنمية، وهناك إرادة سياسية من الحكومة في الخرطوم في انهاء النزاعات، حيث هناك جدية في التفاوض لتحقيق السلام في البلاد.

ولفت رئيس الجبهة الثورية السودانية، إلى أن كل السودانيين حريصين على وحدة السودان، وهناك مصالح مشتركة بين شمال وجنوب السودان، وغرث مشترك، فهم شعب واحد.



هذا وتحتضن القاهرة، وتحديدا منطقة العين السخنة اجتمااعات الجبهة الثورية السودانية للتباحث حول أخر ما يخص اللتطوراتقضية السلام من ناحية، والمنظومة الهيكلية التي تعاد في الجبهة الثورية السودانية.