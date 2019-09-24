"القوى العاملة" تناقش تأهيل القيادات الصحفية بالوظائف الإدارية المختلفة

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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة آلية إعداد وتأهيل القيادات الصحفية بالمؤسسات الصحفية المختلفة بالوظائف الإدارية، ابتداءً من مدير إدارة حتى مدير عام بالتعاون بين الوزارة والهيئة.



وأشار "سعفان" إلى أهمية عقد برامج تدريبية متخصصة في كافة النواحي المالية والإدارية لتطوير مهارات المتدربين وزيادة قدراتهم الإدارية، مؤكدًا أنه سوف يتم تمويل هذه البرامج التدريبية من "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" التابع لوزارة القوى العاملة.



ومن جانبه رحب "جبر" بالتعاون بين الهيئة والوزارة في هذا الشأن، مشيدًا بدور الوزارة وصندوق تمويل التدريب التابع لها لإسهامه في تطوير منظومة التدريب وتقديم خدمات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة المتدربين بمختلف المجالات.



وحضر اللقاء مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد البدوي أمين عام صندوق تمويل التدريب.



وفي ذات الإطار، نجحت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة شركتي نستله، و"فيرونيري" أيس كريم مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بكل من شركة التبريد كيمو أيس كريم، وفرونيري، ونستله، في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.



وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 علي حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها.



كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حالة قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.



وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانونًا أو وفقًا للوائح الشركة المعتمدة.



ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.

